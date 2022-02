Pokémon Violetto e Scarlatto sarà open word: ecco gli Starter e i primi screenshot

Il Pokémon Day 2022 ha festeggiato un nuovo anniversario per la saga Game Freak, con la software house che ha colto l'occasione per condividere l'annuncio di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.

I due nuovi capitoli della serie Pokémon introdurranno una nuova regione, ma anche la Nona Generazione ufficiale dei Pocket Monster. Su quest'ultima, non si dispone al momento di troppe informazioni, con il team giapponese che si è rivelato particolarmente avaro di dettagli. Sappiamo però che, come da tradizione, anche Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto proporranno una selezione di tre Starter appartenenti a diversi Tipi. In particolare, gli Allenatori si troveranno di fronte:

Sprigatito : Pokémon Erbagatto, Starter di Tipo Erba, con Abilità Erbaiuto;

: Pokémon Erbagatto, Starter di Tipo Erba, con Abilità Erbaiuto; Fuecoco : Pokémon Fuocodrillo, Starter di Tipo Fuoco, con Abilità Aiutofuoco;

: Pokémon Fuocodrillo, Starter di Tipo Fuoco, con Abilità Aiutofuoco; Quaxly: Pokémon Anatroccolo, Starter di Tipo Acqua, con Abilità Acquaiuto;

Avete già uno Starter preferito?

In aggiunta, Game Freak ha pubblicato alcuni primi screenshot di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, che potete visionare direttamente in calce a questa news. Direttamente dalla software house giapponese, è inoltre giunta la conferma che i due nuovi titoli avranno una struttura pienamente open world.



In attesa di maggiori dettagli, ricordiamo che è ora disponibile il nuovo aggiornamento gratis di Leggende Pokémon: Arceus, con tanti contenuti inediti per tutti gli Allenatori.