Pokemon World Championship 2020: svelata location e date del mondiale

The Pokémon Company International ha svelato ufficialmente le date e la location in cui si svolgeranno i Campionati Mondiali Pokémon dell'edizione 2020.

Dopo il successo della passata edizione, ospitata a Washington D.C., la competizione mondiale si terrà dal 14 al 16 agosto 2020 presso l’ExCeL London, l'immenso centro situato nella zona dei Royal Dock della capitale britannica, in passato già teatro dei campionati europei e delle recenti celebrazioni per i dieci anni di League of Legends.

Durante l'intensa tre giorni agostana, si sfideranno i migliori giocatori del Gioco di Carte Collezionabili e dei videogiochi Pokémon di tutto il mondo. Il focus, vista la recentissima uscita di Spada e Scudo, sarà su questi ultimi, quindi siamo curiosi di scoprire in che modo il Gigamax (o Gigantamax) influirà sulle strategie che porteranno i player più famosi e abili del globo, i quali potranno qualificarsi all'evento solamente una volta accumulata la quota di Pokémon Points necessaria nel corso della stagione.

I fan, comunque, potranno assistere dal vivo all’evento più prestigioso del campionato Pokémon acquistando i tesserini per spettatori. I Campionati Mondiali Pokémon 2020 ospiteranno, inoltre, un negozio Pokémon Center, in cui sarà disponibile un’ampia gamma di prodotti tra cui tantissimi articoli esclusivi dedicati all’evento.

Per le ultime novità sui Campionati Mondiali Pokémon 2020 e sugli altri eventi Play!Pokémon, non dovete far altro che visitare la pagina ufficiale.