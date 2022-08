Pokemon World Championship 2022: Eduardo Cunha trionfa alle finali di Londra

Come da programma, nella cornice dell'ExCeL di Londra si sono disputate le Finali del Pokemon World Championship 2022, l'evento più importante e seguito dell'ultima stagione competitiva delle esperienze da vivere come Allenatori Pokemon.

L'appassionate sfida che ha concluso la due giorni del torneo internazionale di The Pokemon Company non ha tradito le attese della vigilia: i due finalisti Guillermo Castilla Diaz ed Eduardo Cunha hanno offerto uno spettacolo serrato e pieno di colpi di scena.

Al termine di una battaglia che ha appassionato tutti gli spettatori del Pokemon World Championship 2022, Eduardo Cunha ha saputo prevalere sui Pokemon digitali guidati dallo sfidante Guillermo Castilla Diaz riuscendo, così facendo, a conquistare lo scettro di migliore Allenatore del mondo.

Nel festeggiare questo eccezionale traguardo, Cunha ha riferito di essere "incredibilmente felice, non trovo le parole per descrivere come mi senta adesso. So che è un cliché, ma non sarei giunto a questo traguardo senza il supporto e l'aiuto ricevuto da tutte le persone che mi hanno seguito e che mi vogliono bene".

Sempre nel corso dell'intervista, Cunha ha fatto riferimento alle controversie che l'hanno coinvolto nel 2021 con le accuse mossegli per dei messaggi pubblicati su un server Discord e giudicati da alcuni come tossici e misogini. Il trionfatore dei Pokemon World Championship 2022 tocca questo delicato argomento e, nel rivolgersi a sua madre, la ringrazia per "l'incredibile supporto offertomi, mi ha aiutato a diventare un essere umano molto migliore di quello che ero una volta. È grazie a lei se possono essere qui, con orgoglio, a celebrare i miei successi nonostante quello che potrei aver fatto in passato".

Nel concludere il suo intervento, Cunha si rivolge alle giovani generazioni e a tutti coloro che desiderano approcciarsi al mondo dei tornei competitivi di Pokemon esortando il pubblico a "non temere mai di imparare dagli altri. Non c'è vergogna nel chiedere aiuto, sia con i Pokemon che nella vita reale. Tutti abbiamo bisogno di aiuto, tutti possiamo imparare dagli altri".

Qualora ve lo foste perso, qui trovate l'ultimo gameplay competitivo di Pokemon Scarlatto e Violetto condiviso da Game Freak per illustrare le novità della funzione Stadio Lotta.