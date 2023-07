Pokemon World Championships 2023: la splendida intro animata dà il via all'evento

Stanno per iniziare ufficialmente i Campionati Mondiali di Pokemon, e così la macchina organizzativa del Pokemon World Championships 2023 si mette in moto pubblicando uno spettacolare trailer animato che ci immerge nelle atmosfere dell'attesissimo evento competitivo.

Il nuovo spettacolo internazionale approntato da The Pokemon Company vedrà gli appassionati che animano la scena competitiva di Pokemon GO, Pokemon Trading Card Game, Pokemon Unite e Pokemon VGC fronteggiarsi per conquistare il prestigioso titoli di campione del mondo.

Per celebrare l'imminente partenza dei tornei eSport di Pokemon World Championships che si terranno dall'11 al 13 agosto a Yokohama, The Pokemon Company ha realizzato una splendida sequenza animata che rinsalda il legame tra gli Allenatori e i propri Pokemon più amati.

Assistendo alle sfide del grande palcoscenico internazionale del Pokemon World Championships 2023 scopriremo se Eduardo Cunha, campione del mondo alle Finali di Pokemon nel 2022, saprà mantenere il titolo conquistato nel corso della passata edizione del torneo o se, al contrario, assisteremo all'incoronazione di un nuovo campione mondiale di Pokemon. Date perciò un'occhiata al video confezionato da The Pokemon Company e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo.