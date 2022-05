Pokemon X Converse: ecco la nuova collezione dedicata ai Pocket Monster

Mentre gli strumenti di Leggende Pokemon: Arceus diventano set LEGO fan made, i vertici di The Pokemon Company e Converse annunciano una nuova collaborazione.

La nota azienda di calzature ha infatti presentato una speciale collezione dedicata ai Pocket Monster di casa Game Freak. Quest'ultima propone una serie di modelli di Converse ispirati ad alcune tra le creature più famose del Pokédex. Immancabile ovviamente Pikachu, ma accanto alla celebre mascotte di tipo Elettro troviamo ulteriori mostriciattoli tascabili.

Come potete verificare dalle immagini di anteprima diffuse da Converse, tra i Pokémon protagonisti della collezione spiccano anche Piplup, il tenero Starter di tipo Acqua, oltre a Mew, la creatura Leggendaria di Prima Generazione. Presente infine all'appello anche Eevee, tra i Pocket Monster più amati dalla folta schiera degli Allenatori di Pokemon. Direttamente da Pokemon Rosso e Pokémon Blu, la piccola creatura di tipo Normale è pronta ad accompagnare gli appassionati in questa nuova collezione a tema Converse.



Ad arricchire le scarpe a tema Pokémon, troviamo una serie di piccoli dettagli. Tra questi ultimi spiccano piccoli Pokemon in stile 8-bit, oltre a rappresentazioni di Poké Ball, Mega Ball e Ultra Ball. Al momento, i prodotti speciali sono stati annunciati in esclusiva per il mercato giapponese. I modelli di calzature Converse, nello specifico, saranno distribuiti nel Sol Levante nel corso del 2022, al prezzo di listino di 9.900 Yen (equivalenti a circa 70 euro, al cambio odierno).

Nel frattempo, ricordiamo che gli Allenatori possono restare in attesa del debutto di Pokemon Violetto e Pokémon Scarlatto, in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch entro la fine del 2022.