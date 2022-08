Pokémon X MINI: arriva la speciale quattro ruote con Modalità Pokémon

In attesa di poter cavalcare Cyclizar in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, gli appassionati di Pocket Monster possono scoprire una collaborazione decisamente inaspettata.

Grazie ad una partnership siglata da The Pokémon Company e MINI, arriva infatti l'annuncio di una speciale quattro ruote dedicata ai celebri Pocket Monster di casa Game Freak. In occasione della Gamescom 2022, le due aziende hanno infatti presentato alla fiera di Colonia la peculiare MINI Concept Aceman, una vettura attrezzata con una vera e propria "modalità Pokémon".

Grazie a quest'ultima, il guidatore del veicolo sarà accompagnato nel suo viaggio da nientemeno che l'iconico Pikachu. La mascotte del mondo Pokémon e un'icona raffigurante la Poké Ball prenderanno infatti posto sul display OLED collocato sulla vettura. Una volta attivata la modalità Experience, la tecnologia sfrutta un'avanzata tecnologia di proiezione, grazie alla quale l'animazione si estende sulla dashboard, sulle porte anteriori e sul cofano della MINI Concept Aceman. Direttamente in apertura a questa news, trovate il trailer di presentazione della peculiare quattro ruote.

Gli Allenatori in visita alla Gamescom 2022 possono dunque dirigersi verso lo stand della compagnia automobilistica, per osservare in prima persona la speciale vettura. Presso la fiera, è inoltre possibile acquistare il MINI Concept Aceman Action Pack, un pezzo da collezione dedicato ai fan del mondo Pokémon e della casa automobilistica.