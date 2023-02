Pokémon x Poste Italiane, la collaborazione è ufficiale: mostra e oggetti da collezione

In attesa della trasmissione del Pokémon Presents di oggi, gli appassionati di Pokémon assistono all'annuncio di una inaspettata collaborazione tra The Pokémon Company e le Poste Italiane.

Per festeggiare il Pokémon Day del 2023, è stata infatti annunciata una partnership tra le due realtà, volta a produrre un oggetto da collezione. Come potete verificare dal Tweet disponibile in calce a questa news, parliamo nello specifico di un raccoglitore di francobolli a tema Pokémon realizzato in edizione limitata. Firmato da Poste Italiane, il pacchetto celebrativo include anche una speciale litografia, una busta, un adesivo e una cartolina illustrata raffigurante Pikachu e realizzata con effetto seppia.

L'iniziativa è parte del programma dell'esposizione Anime in Mostra, che apre i battenti il 27 febbraio, proprio in occasione del Pokémon Day 2023. La mostra sarà accessibile al pubblico in contemporanea presso le seguenti due location:

Roma : Spazio Filatelia di piazza San Silvestro 20;

: Spazio Filatelia di piazza San Silvestro 20; Milano: Spazio Filatelia di via Cordusio 4;

Successivamente, Anime in Mostra si sposterà in tutti gli altri Spazio Filatelia presenti sul territorio italiano. Nel corso della mostra, saranno esposte al pubblico 16 riproduzioni dei bozzetti "Pokémon Seppia Graffiti". Durante l'evento, sarà inoltre possibile acquistare in loco la speciale cartella filatelica a tema Pokémon appena annunciata da Poste Italiane.