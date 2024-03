Pokemon x Toyota: il futuro della mobilità ha l'aspetto di un Miraidon da guidare!

Dalle Premium Collector di GCC Pokemon alle autostrade giapponesi è un attimo: Miraidon è al centro del nuovo, incredibile progetto targato Toyota, con l'iconico Pokemon trasformato in una motocicletta sci-fi.

Prendendo spunto dalle risposte fornite da un gruppo di 8.000 studenti delle scuole elementari giapponesi che ha partecipato a un questionario sul tema del 'futuro della mobilità', Toyota Engineering Society ha dato vita a un veicolo che ricostruisce l'aspetto di Miraidon con un modello in scala 1-1 del Pokemon leggendario di tipo Elettro/Drago.

L'operazione imbastita da Toyota in collaborazione con The Pokemon Company concretizza così il sogno dei giovani studenti delle elementari che, memori delle ore trascorse esplorando la regione di Paldea insieme a Miraidon, lo hanno indicato come il veicolo perfetto per incarnare la visione sul 'futuro della mobilità'. In giapponese, d'altronde, 'Mirai' significa 'futuro', di conseguenza per Toyota è stato ancora più semplice guardare proprio alla creatura 'cavalcabile' di Pokemon Violetto per costruire questo prototipo funzionante dal peso complessivo di 240 chilogrami.

La moto sci-fi di Miraidon ideata da Toyota vanta tutta una serie di gadget e tecnologie avanzate, ivi compresa la funzione che consente al veicolo di passare dalla modalità a due ruote a quella a 'quattro zampe'. Toyota Engineering Society e The Pokemon Company organizzeranno delle sessioni di test nell'atrio dell'hotel Midtown Hibiya di Tokyo fino al 17 marzo, con 'prove su strada' limitate a persone dal peso non superiore ai 63 chilogrammi.

