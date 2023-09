Pokémon x Van Gogh Museum al via: tutte le attività della mostra a tema

Pikachu può finalmente correre tra i girasoli di Van Gogh! Parte ufficialmente la preannunciata collaborazione tra The Pokemon Company e i curatori del Museo di Van Gogh ad Amsterdam: ecco il programma completo degli eventi previsti nel corso di questa mostra a tinte videoludiche.

"Questa collaborazione permetterà alla prossima generazione di conoscere l'arte e la storia di Vincent van Gogh in un modo tutto nuovo", afferma la Direttrice Generale Emilie Gordenker prima di sottolineare come "il Van Gogh Museum e The Pokémon Company International hanno attinto da molti anni di pratica educativa per creare un'esperienza speciale per i bambini, per i loro tutori e, speriamo, per tutti i visitatori".

Dal 28 settembre al 7 gennaio del prossimo anno, chi si recherà ad Amsterdam per ammirare le opere e ripercorrere la storia dell'iconico pittore olandese potrà ammirare numerose installazioni, semplicemente acquistando il biglietto d'ingresso al museo.

Pokémon at the Van Gogh Museum

Alcune delle opere più famose di Vincent van Gogh presenti nella collezione permanente del Museo Van Gogh sono state usate come ispirazione per sei dipinti creati da artisti di The Pokémon Company. Tra questi sarà possibile ammirare Pikachu in un'opera ispirata all'Autoritratto con cappello di feltro grigio (1887), Sunflora nascosto in una variante del famoso quadro Girasoli (1889) e Snorlax e Munchlax che si rilassano in una creazione ispirata alla Camera da letto (1888). Questi sei quadri creati appositamente per l'occasione saranno esposti al primo piano dell'edificio principale (Rietveldgebouw).

A Pokémon Adventure

Il libretto "A Pokémon Adventure" guiderà i visitatori attraverso le opere di Vincent van Gogh che hanno ispirato le sei creazioni esposte nella speciale mostra "Pokémon at the Van Gogh Museum". Durante questa attività, i visitatori scopriranno il museo e le storie legate ai dipinti. Una volta terminata l'attività, i partecipanti potranno consegnare il loro libretto completato per ricevere in cambio una speciale carta promozionale "Pikachu x Van Gogh Museum" (disponibile in lingua inglese e fino a esaurimento scorte). "A Pokémon Adventure" sarà disponibile in inglese e olandese.

Pokémon x Van Gogh Museum: Van Gogh at School

Van Gogh nutriva una profonda ammirazione per tutto ciò che era legato al Giappone e le stampe giapponesi gli insegnarono a guardare il mondo diversamente. Era particolarmente attratto dall'uso delle distese piatte di colori forti, dai soggetti quotidiani e dall'attenzione per i dettagli della natura. Partendo dalla collaborazione "Pokémon x Van Gogh Museum", gli studenti scopriranno il legame tra Van Gogh e il Giappone e come l'ispirazione può essere una strada a doppio senso. I materiali didattici saranno disponibili in inglese e olandese.

Guida video su come disegnare Pikachu (Restaurant Rietveldgebouw 0)

All'interno del museo, sarà disponibile un'attività video guidata (in inglese e olandese) che insegnerà ai visitatori come disegnare il famoso Pokémon Pikachu e li incoraggerà a provare.

Per tutta la durata di questa collaborazione, nel Van Gogh Museum Shop sarà presente una serie esclusiva di prodotti Pokémon x Van Gogh Museum che comprenderà delle illustrazioni prese dalla collaborazione.