Pokémon x Van Gogh: scalper in azione, carte vendute anche a 1.700 euro dai bagarini

Come vi abbiamo riportato anche su queste pagine, ci sono stati dei disagi al lancio della collezione Pokemon x Van Gogh, nelle ore successive al debutto di questa nuova collaborazione, le carte di Pikachu sono andate sold-out e risultano in vendita a prezzi piuttosto elevati su marketplace come eBay e StockX.

Gli scalper sono tornati in azione, i bagarini stanno vendendo le carte della serie Pokémon x Van Gogh a prezzi che vanno dai 500 euro e fino a 1.700 euro, come spesso accade in queste situazioni il consiglio è quello di non acquistare a questi prezzi e lasciare che la bolla si sgonfi, evitando di alimentare un mercato grigio che vede nei bagarini i principali attori.

The Pokemon Company si è scusata per quanto accaduto e, importante, la compagnia ha dichiarato di essere al lavoro per stampare nuove carte promozionali, queste dovrebbero dunque tornare disponibili in futuro, anche se al momento non ci sono informazioni più precise o tempistiche esatte.

Continuando a parlare di carte, vi ricordiamo che il set Carte Pokemon Classic arriverà il 17 novembre, questo set ripropone le carte della prima edizione del Gioco di Carte Collezionabili Pokemon, uscite tra il 1999 e il 2000 negli Stati Uniti e in Europa.