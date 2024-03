Pokémon Z-A: tre Easter egg che potrebbero esservi sfuggiti nel trailer

Il futuro dei videogiochi dei Pokémon passa per un nuovo spin-off della serie Leggende, che nel 2025 riporterà tutti gli Allenatori a Kalos in una versione differente della Luminopoli di X&Y (passata o futura, non è ancora chiaro). Stiamo parlando di Leggende Pokémon: Z-A, un progetto ancora tutto da scoprire.

Il trailer dell'annuncio di Leggende Pokémon: Z-A non ha mostrato neppure uno stralcio di gameplay, ma tra planimetrie cittadine che prendono forma e luci al neon in stile cyberpunk ha offerto anche alcuni interessanti segreti, Easter egg e chicche. Sappiamo che da veri fan dei Pokémon è difficile che vi sfugga qualcosa, ma ecco a voi tre dettagli che ci sono sembrati molto interessanti.

Z di Zygarde

La Z del sottotitolo ci ha subito riportato in mente Zygarde, terzo Pokémon Leggendario di X&Y. Dal momento che i due giochi originari ambientati a Kalos si concentravano sui Pokémon Leggendari Xerneas e Yveltal (a loro erano ispirati le lettere X & Y), diamo per scontato che adesso sia il turno di Zygarde. La prova schiacciante ci viene data nel logo ufficiale del gioco. Spostate lo sguardo qui sopra e osservate per bene la Z: il pattern è lo stesso di Zygarde!

Rimanendo in tema, segnaliamo che con tutta probabilità Z-A è anche un riferimento ad AZ, personaggio molto importante di Pokémon X&Y.

Torna la meccanica di cattura di Leggende Pokémon: Arceus

Abbagliati dalle luci al neon potrebbe esservi sfuggita la sagoma dell'Allenatore che, esattamente al minuto 0:50, è intento a lanciare una Poké Ball da un pontile in direzione di un Dragonair, che salta fuori dal fiume per poi rituffarsi al suo interno. Nonostate il fallimento del povero allenatore, questa scena appare come una conferma esplicita del ritorno della meccanica di cattura già vista in Leggende Pokémon: Arceus, che consente di catturare i Pokémon nell'Overworld senza passare per le battaglie a turni.

Passato o futuro?

Nintendo e Game Freak non hanno specificato l'esatto collocazione temporale di Leggende Pokémon: Z-A, un'informazione che sarebbe senz'altro molto interessante da conoscere dal momento che Arceus ha accompagnato gli Allenatori in un passato piuttosto distante. Quando è ambientato, dunque, Z-A? Sappiamo che è in corso un piano di riqualificazione urbana, ma in che epoca è collocato? Prima di X-Y o dopo? Non è dato saperlo, ma oltre al look cyberpunk c'è anche un dettaglio ben nascosto che ci fa escludere con una certa sicurezza l'ambientazione in un passato distante: al minuto 0:42 c'è una ragazza che parla al cellulare!