Poker Club: il card game arriva a novembre su PC e console, anche su PS5 e Xbox Series X

Gli sviluppatori di Ripstone Games annunciano la data d'uscita di Poker Club, il card game multiplayer in sviluppo per PC e console di questa e della prossima generazione.

La presentazione di Poker Club, e della sua data di commercializzazione, è affidata a Phil Gaskell di Ripstone: "Abbiamo lavorato molto duramente per garantire che Poker Club fosse disponibile per le console di nuova generazione sin dal momento della loro uscita. Questo è il gioco di poker che abbiamo sempre sognato, con più modalità e funzioni di gameplay rispetto a qualsiasi altro titolo di questo genere. Non vediamo l'ora che i giocatori si uniscano al nostro tavolo da poker durante le festività natalizie!".

Stando a Gaskell e ai ragazzi di Ripstone Games, quindi, Poker Club sarà disponibile a partire dal 19 novembre su PC, PlayStation 4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X|S, con la versione Nintendo Switch attesa in un secondo momento.

Il titolo supporterà il multiplayer cross-platform, la funzione Smart Delivery su sistemi Xbox e il cross-buy su PS4 e PS5, con risoluzione 4K e supporto al Ray Tracing su PC e console nextgen. La versione PS5 godrà anche del supporto al feedback aptico del controller DualSense, mentre per tutte le edizioni del gioco è previsto l'accesso alla completa esperienza social e multiplayer tramite la partecipazione a tornei con oltre 200 giocatori.