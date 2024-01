Pokimane annuncia la fine di un'era: la streamer lascia Twitch dopo 10 anni

"La fine di un'era" è senz'altro il miglior modo di descrivere ciò che è appena accaduto nel mondo dell'intrattenimento online, che ha visto Pokimane annunciare il suo addio a Twitch.

Imane "Pokimane" Anys, streamer marocchina-canadese classe '96, ha sganciato la bomba nella giornata di ieri, quando ha scritto su X il seguente messaggio: "La fine di un'era. Twitch è stata la mia casa per una decade. Ma è tempo di dire grazie a tutti voi per i ricordi e l'affetto che mi avete donato durante i miei giorni su League of Legends, Fortnite ed Among Us". Prontissima la risposta dei responsabili di Twitch, hanno salutato uno dei volti più noti della loro piattaforma scrivendo: "Che viaggio incredibile che è stato. Siamo così orgogliosi di tutto ciò che hai realizzato di ciò che ti aspetta in futuro".

In questi anni Pokimane si è imposta come uno dei volti più popolari della piattaforma viola, riuscendo a racimolare sul suo canale Twitch ben 9,3 milioni di seguaci - i quali, siamo pronti a scommettere, sono già pronti a seguirla nella sua prossima avventura. Purtroppo, i suoi piani per il futuro sono momentaneamente ignoti: seguirà Félix “xQc” Lengyel sulla piattaforma concorrente Kick, oppure salperà in direzione di YouTube Gaming per raggiungere content creator come Ludwig Ahgren?

Con tutta probabilità non dovremo attendere molto per scoprirlo, nel frattempo non possiamo far altro che constatare l'ennesimo, duro colpo subito da Twitch, che ha già dovuto dire addio a diverse personalità di spicco di spicco. Come se non bastasse sta anche avendo difficoltà a dar quadre i conti, al punto da cominciare il 2024 licenziando il 35% del suo personale.