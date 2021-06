Pokimane sul ban di Amouranth e Indiefoxx: Twitch ha fatto scoppiare una bomba

Ha destato molto interesse nel weekend la notizia del ban di Amouranth e Indiefoxx da Twitch, le due streamer sono state bannate dalla piattaforma per aver violato il regolamento della stessa con live ASRM di dubbia qualità, durante le quali le ragazze hanno leccato il microfono ogni volta che qualcuno si abbonava al canale.

Si tratta di una vera e propria tendenza su Twitch che ha preso piede negli ultimi tempi, dopo il ban di Amouranth e Indiefoxx anche Pokimane si è espressa sulla questione, affermando come la piattaforma non abbia gestito bene la questione ed ha preferito mettere un cerotto sulla ferita invece di applicare regole più restrittive che avrebbero probabilmente portato ad un prematuro abbandono da parte di molte streamer.

Per Pokimane, Twitch dovrebbe rivedere i termini di servizio (TOS) mettendo in atto regole più chiare e sopratutto migliorando la moderazione. Bannare Amouranth e Indiefoxx non è certo una soluzione definitiva dal momento che altre streamer continueranno a proporre questo tipo di contenuti, probabilmente spingendosi al limite per guadagnare follower e visualizzazioni.

La streamer si è detta anche dispiaciuta per quei creator che da anni portano avanti la categoria ASRM con contenuti di qualità, ora fortemente penalizzati dalle polemiche degli ultimi giorni.