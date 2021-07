Pokimane nella bufera: critica il gioco d'azzardo, ma lo guarda

Appena pochi giorni fa, la celebre streamer Imane 'Pokimane' Anys attaccava i propri colleghi propensi a mostrare contenuti legati al gioco d'azzardo durante le loro trasmissioni.

La venticinquenne canadese ha giudicato tali contenuti potenzialmente pericolosi, poiché danno un cattivo esempio ai giovani, oltre a rappresentare un fonte di sponsorizzazione non necessaria per streamer già famosi e di successo, i quali già guadagnano in altro modo. Parole che hanno ottenuto il favore di una larga fetta dei suoi seguaci, ma che adesso vengono offuscate da un nuovo "twitch drama".

Durante una delle sue recenti live, Pokimane è stata beccata mentre guardava una trasmissione del popolare streamer Hafu, il quale stava giocando a Sweet Bonanza, una slot online sviluppata da Pragmatic Play. Il popolo di Twitch è scattato a molla, poiché il suo comportamento è stato giudicato fortemente contraddittorio alla luce delle sue dichiarazioni precedenti, fortemente a sfavore di questa tipologia di giochi. La comunità è ora divisa: da un lato c'è chi la condanna, dall'altro degli utenti più comprensivi, i quali reputano la presenza di quello streaming in sottofondo un puro caso. Gli stessi, tuttavia, ritengono che la streamer avrebbe dovuto prestare più attenzione per evitare di smentirsi. Restiamo in attesa di un commento da parte di Pokimane.