Dopo Pokimane, anche Dr. Disrespect rinnova il contratto con Twitch in esclusiva

La scorsa settimana Pokimane ha firmato un contratto esclusivo con Twitch, oggi Dr. Disrespect ha annunciato di aver fatto altrettanto firmando un accordo pluriennale esclusivo per continuare a trasmettere contenuti sulla piattaforma Amazon.

In questi anni il personaggio Dr. Disrespect è cresciuto notevolmente su Twitch con milioni di iscritti al canale e una popolarità in continua ascesa. Lo streamer aveva fatto capire da qualche giorno di essere in una situazione di stallo contrattuale ma adesso il tutto sembra essere stato risolto con successo. Dr. Disrespect non ha rivelato i termini dell'accordo ma ha confermato che le sue trasmissioni andranno in onda esclusivamente su Twitch e che il nuovo contratto ha una durata "di alcuni anni".

Dopo aver detto addio a Ninja, ora volto di punta di Mixer, Twitch sta provando a blindare i suoi streamer più celebri, i quali sembrano ben disposti a restare in cambio di vantaggiosi accordi economici ed enorme visibilità. Sembra che Microsoft abbia pagato dai 20 ai 30 milioni di dollari per assicurarsi le trasmissioni di Ninja in esclusiva, a questo cospicuo esborso non è però ancora corrisposto un ritorno in termini di aumento di visualizzazioni e popolarità della piattaforma di streaming.