Pokimane ha fondato una nuova compagnia: cos'è e cosa fa RTS

Tra i volti più noti di Twitch, Imane Anys - in arte Pokimane - ha fatto l'annuncio più importante della sua carriera rivelando di essere diventata Co-Fondatrice e Chief Creative Officer di RTS, una nuova compagnia finanziata da Endeavor.

RTS si pone l'obiettivo di "aggiustare" tutto ciò che c'è di sbagliato nel management dei talenti e nei rapporti con i grandi brand all'interno del mondo del gaming e degli eSport. In altre parole, Pokimane e i suoi collaboratori metteranno a disposizione le loro conoscenze e la loro esperienza per traghettare i nuovi e i futuri talenti all'interno dell'industria, lavorando peraltro a stretto contatto con realtà del calibro di Epic Games (Fortnite World Cup), Facebook ed EVO, recentemente divenuta parte di Sony.

In questi anni la venticinquenne marocchina/canadese ha acquisito un'esperienza notevole: grazie al notevole successo ottenuto giocando attivamente a Fortnite, Valorant (dove ha raggiunto il rank Immortal), League of Legends e Among Us, ha accumulato oltre 30 milioni di follower, ha fondato OfflineTV ed è entrata a far parte della lista Forbes 30 dedicata agli Under 30 di maggior successo. Il curriculum, quindi, è indubbiamente dalla sua parte.

Riguardo alla sua nuova occupazione, Pokimane ha dichiarato: "Vedo continuamente fantastici creatori realizzare i loro contenuti e i loro stream senza avere il supporto per far crescere il loro brand e i loro affari. Il mio obiettivo è quello di mettere a loro disposizione i miei anni di esperienza affinché non debbano passare attraverso lo stesso processo che ho vissuto io".