Pokimane non gradisce il gioco d'azzardo su Twitch

Proprio qualche giorno fa vi abbiamo parlato delle aspre critiche di Pokimane ad altre streamer come Amouranth e Indiefoxx, le quali hanno ricevuto un ban da Twitch per via dei contenuti mostrati sulla piattaforma nelle categorie "ASMR" e "Pools, Hot Tubs and beaches". Nelle ultime ore la ragazza è tornata a discutere di un altro argomento.

Imane 'Pokimane' Anys ha questa volta parlato dei colleghi che giocano d'azzardo in diretta su Twitch. Secondo la streamer, chi decide di mostrare questo genere di contenuti è potenzialmente pericoloso poiché dà un cattivo esempio ai più giovani e, soprattutto, accetta una sponsorizzazione di cui non ha realmente bisogno. Stando alle parole di Pokimane, infatti, le aziende che gestiscono i portali per il gioco d'azzardo cercano accordi con streamer particolarmente popolari e che quindi non hanno bisogno di sponsor di questo tipo per guadagnare. Altra critica viene poi mossa all'approccio di chi gioca d'azzardo in diretta, poiché nessuno specifica mai come tali pratiche possano essere pericolose o mette in guardia gli spettatori invitandoli a non fare altrettanto.

Le parole della streamer non sono state accolte positivamente da tutti i membri della community di Twitch e sono arrivate delle risposte anche da parte di personaggi di spicco come xQc, che hanno costretto Pokimane a parlare dell'argomento in diverse sue dirette per chiarire la sua visione sulla questione.