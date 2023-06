Pokimane non seguirà Amouranth e xQc su Kick: 'sarebbe imbarazzante'

Come ormai ben saprete, Amouranth e xQc hanno firmato contratti milionari per passare a Kick, il nuovo rivale di Twitch. A tal proposito, Imane "Pokimane" Anys ha deciso di commentare la decisione dei suoi colleghi durante una diretta di qualche giorno fa.

Ecco di seguito un estratto del discorso della streamer andato in onda su Twitch:

"Ritengo che sacrificare i valori per il denaro sia davvero cringe. Non posso fare qualcosa di cringe se ho la disponibilità economica. È quasi imbarazzante."

Quello della content creator non è però un messaggio contro i suoi due colleghi, visto che giustifica l'accordo preso da xQc con la piattaforma:

"xQc, per esempio, è da sempre legato al gioco d'azzardo e ha quindi senso per lui fare dirette su Kick. Se lo facessi io, invece, sembrerei disperata."

Per chi non lo sapesse, Kick è un portale che viene spesso collegato ad argomenti come il gioco d'azzardo e le criptovalute a causa del suo co-fondatore, Ed Craven. L'uomo è infatti un miliardario australiano che ha fondato anche un noto sito per il gioco d'azzardo online.

Pokimane ha infine espresso un pensiero positivo per tutti quei piccoli streamer che approfitteranno di questa situazione per iniziare la loro avventura su Kick: a tal proposito, la giovane content creator spera che a giovare della crescita del portale saranno soprattutto loro.

Sapevate che Tfue ha deciso di abbandonare lo streaming?