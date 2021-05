Pokimane di nuovo contro Twitch per le trasmissioni di ragazze in piscina

La celebre streamer Pokimane (vero nome Imane Anys, classe 1996) si scaglia ancora una volta contro Twitch, accusando la piattaforma di proprietà di Amazon di lasciare troppo spazio a contenuti non adeguati, con particolare riferimento al Meta Hot Tub.

Avrete sicuramente notato che negli ultimi mesi la categoria Just Chatting di Twitch è stata presa d'assalto da trasmissioni di streamer con ragazze impegnate a divertirsi nella vasca idromassaggio o in piscina, un tipo di contenuto che secondo Pokimane "esiste solamente a causa delle linee guida di Twitch, ben poco chiare in merito." La piattaforma vieta ovviamente trasmissioni a tema sessuale o pornografico ma in questo caso sembra esserci una sorta di "zona grigia"che rende questi show leciti e di fatto in linea con le direttive e le norme di comportamento accettate al momento di diventare partner di Twitch.

L'azienda, secondo la streamer, sarebbe in realtà al corrente della natura non proprio lecita di questo tipo di show ma non farebbe nulla per impedirli, anzi il regolarmento vieta di fatto di bannarli: non sono programmi adatti a tutte le età ma non violano le linee guida a causa della natura poco chiara delle stesse. Pokimane non ha dubbi, sarebbe necessario aumentare i controlli a riguardo e creare magari categorie e tag che vadano a regolamentare questo tipo di trasmissioni. Twitch dal canto suo ha risposto di essere al lavoro per capire come gestire al meglio i contenuti segnalati da Imane.

Lo scorso anno Pokimane ha firmato un contratto con Twitch rifiutando altre offerte da parte di Facebook Gaming e YouTube con l'obiettivo di far crescere la sua fanbase sulla piattaforma viola.