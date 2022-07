Pokimane si prende una pausa: la nota streamer sospende la propria attività

Dopo aver condiviso con la propria community la volontà di fare ritorno in Canada dopo la sentenza della Corte Suprema USA relativa al diritto all'aborto, la celebre streamer Pokimane annuncia una importante decisione.

Con un breve messaggio affidato al proprio account Twitter ufficiale, la content creator ha infatti reso nota la volontà di interrompere temporaneamente la propria attività sul web. Pokimane si prenderà dunque una pausa dalla creazione di contenuti - live e non -, per concentrarsi invece sulla propria vita personale e sulla direzione da intraprendere con la propria carriera. Di seguito, vi riportiamo il messaggio integrale pubblicato da Pokimane nel suo ultimo cinguettio:

"Sento il bisogno di una pausa e di un po' di tempo per concentrarmi su me stessa e la mia vita, lontano dal mondo online. - scrive su Twitter la nota streamer - Penso che pause appropriate siano essenziali per la salute di una persona, per la longevità di una carriera, e sono profondamente grata per il supporto che voi tutti mi avete dimostrato nel corso degli anni. Grazie per avermi messo nelle condizioni di poter decidere di prendermi una pausa di questo tipo. Non vedo l'ora di ritornare in forma, e pronta a creare nuovi contenuti".



Dopo un addio della streamer alla piattaforma viola in febbraio, Pokimane aveva rettificato la propria scelta di lasciare Twitch.