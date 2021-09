Pokimane: raggiunto il rank Immortal su Valorant con un clutch clamoroso

La celebre Imane ‘Pokimane’ Anys è da qualche tempo un'attiva giocatrice di Valorant, e sembra proprio che la streamer sia riuscita rapidamente ad affermarsi come uno dei migliori talenti dello shooter di Riot Games, tanto da raggiungere l'ambito rank Immortal dello shooter.

Molte sono state le critiche indirizzate a Pokimane, secondo le quali la streamer è stata ampiamente aiutata e agevolata da altri giocatori particolarmente forti durante la sua scalata tra i rank di Valorant. Tuttavia, l'ultimo clutch con cui Pokimane ha regalato un'incredibile vittoria al suo team sembra parlare per sé.

Come potete osservare tramite la clip che vi abbiamo riportato più in basso, la celebrità di Twitch è riuscita a ribaltare una partita che sembrava inevitabilmente compromessa, riuscendo a far fuori in solitaria tutti gli avversari che le davano la caccia. Di fondamentale importanza si è rivelato il lanciatore di Raze, con cui è stato possibile atterrare un nemico con uno spettacolare colpo a mezz'aria. Il clutch ha suscitato parecchio clamore, tanto da esaltare anche un giocatore professionista come xQc, che in quel momento era stato eliminato dalla squadra avversaria e che ha espresso tutto il suo stupore per l'impresa compiuta. Pokimane entra così nel rank Immortal, in cui sono inclusi i migliori giocatori dello shooter.

Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che a breve verrà distribuito ufficialmente il launcher di Riot Games, tramite cui sarà possibile accedere su PC a Valorant e a tutti gli altri titoli della compagnia.