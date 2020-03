Pokimane resta su Twitch, la streamer ha rifiutato le offerte della concorrenza

Pokimane è diventata rapidamente una delle streamer più popolari su Twitch con 3.9 milioni di follower, questo ha spinto Amazon ad offrire alla giovane un ricco contratto di esclusiva per continuare a trasmettere sulla celebre piattaforma.

Imane Anys (questo il vero nome di Pokimane, che recentemente ha donato 50.000 dollari per una borsa di studio sugli eSports) ha quindi rifiutato le offerte della concorrenza ed ha deciso di firmare un nuovo contratto in esclusiva con Amazon, le tue trasmissioni dunque andranno in onda su Twitch, i dettagli non sono noti ma si parla comunque di un "contratto pluriennale esclusivo."

"Quando ho iniziato nel 2013 Twitch era molto diverso da oggi ma ha dato a me e tanti altri la possibilità di mettersi in mostra e stringere nuovi legami. In questi anni ho aggregato tante persone e conosciuto creator di talento, vedere un così forte affatto nei miei confronti mi ripaga di tanto sacrifici. Voglio continuare a lavorare, avere un ruolo di spicco nel mondo dello streaming e intrattenere milioni di persone, penso che l'infrastruttura che ho a disposizione sia la migliore per raggiungere i miei obiettivi."

Nel corso degli ultimi tempi sono tanti gli streamer che hanno abbandonato Twitch per passare a Mixer, il caso più celebre è quello di Ninja, blindato da Microsoft con un contratto pluriennale.