Pokimane rimane su Twitch: la star spiega i motivi che l'hanno convinta a restare

Per fortuna la delusione è durata molto poco: c'ha messo pochi giorni Imane Anys, in arte Pokimane, a trovare un nuovo accordo con Twitch, dopo la scadenza del suo contratto avvenuta lo scorso 31 gennaio.

I suoi nove milioni di seguaci sulla piattaforma viola possono quindi dormire sonni tranquilli, Pokimane resterà su Twitch ancora per un bel po'. Dopo aver festeggiato il suo rinnovo mettendo in palio una Tesla, nel corso di una live la streamer ha spiegato i motivi che l'hanno convinta a non partire in direzione di altri lidi: "Al mondo non esiste una community come quella di Twitch. Ci sono da quando avevo 17 anni e mi risulta difficile non considerarla una seconda casa. Credo di avere un reale impatto su chi mi segue. [...] Voglio poter avere una reale interazione con chi mi segue e credo che Twitch sia l'ambiente perfetto per poter stabilire una vera connessione".

L'accordo con Twitch, inoltre, non è vincolante, dal momento che non le impedisce di essere presente su altre piattaforme e servizi. "Non mi sento limitata in alcun modo", ha spiegato la venticinquenne marocchino-canadese, che ha preferito non interrompere i legami che ha costruito in tutti questi anni di presenza sul servizio viola: "Personalmente tengo molto a quello che sono riuscita a raggiungere con la mia community e ci tengo a difenderlo e sostenerlo. Preferisco di gran lunga rappresentare qualcosa qui, su Twitch. Sarebbe davvero difficile rinunciarci".