Pokimane ringrazia Ninja per essere passato su Mixer: 'Ci ha aperto un mondo'

Il "mercato degli streamer" è qualcosa di relativamente nuovo nel panorama dei creatori di contenuti online, ed è in qualche modo stato inaugurato dal passaggio di Ninja da Twitch a Mixer di quest'estate, grazie ad un accordo multimilionario con la piattaforma di Microsoft.

In molti hanno criticato questa mossa, ma c'è anche chi ne ha riconosciuto l'importanza, come la streamer Pokimane, che ha spiegato che il trasferimento di Ninja potrebbe avere risvolti positivi per tutti, esprimendo la sua gratitudine nei suoi confronti.

"Tutto quello che posso dire è Dio benedica Ninja per averlo fatto", ha detto Pokimane, sottolineando come se non fosse stato per lui, probabilmente nessun altro degli accordi stipulati in seguito tra gli streamer e le altre piattaforme. Anche Shroud ad esempio è passato a Mixer, DisguisedToast a Facebook Gaming e CouRage a YouTube.

"Da quando Ninja ha fatto la sua mossa, adesso tutte le piattaforme hanno dato un valore in dollari agli streamer". Il lavoro del creatore di contenuti insomma, adesso ha una valutazione un po' più seria anche dal punto di vista monetario.

Che ne pensate delle parole della streamer? Pokimane ha attualmente quasi 4 milioni di follower su Twitch, e non ha nascosto in passato l'idea di voler cambiare piattaforma a sua volta.