Pokimane: la star di Twitch con 3,5 milioni di fan sta per passare a Mixer?

Dopo aver assistito all'approdo su Mixer di Ninja e Shroud, un'altra stella di Twitch potrebbe essere in procinto di lasciare la piattaforma di Amazon per abbracciare una nuova carriera come creatrice di contenuti per gli spettatori della piattaforma di streaming di Microsoft: stiamo parlando di Pokimane!

La popolare streamer di Twitch che vanta una base di tre milioni e mezzo di iscritti ha infatti approfittato di una trasmissione tenuta il 30 ottobre scorso per spiegare ai suoi fan di essere intenzionata a finalizzare un nuovo contratto, senza però chiarire con quale azienda e, soprattutto, su quale piattaforma.

Ad alimentare ulteriormente l'indiscrezione del passaggio di Pokimane su Mixer è stata la stessa streamer che, sempre attraverso il suo attuale canale su Twitch, ha provato a chiarire i dubbi sollevati dalla sua precedente trasmissione rivolgendosi direttamente ai suoi fan per dichiarare che "voi ragazzi potete dire quello che volete su questa storia di Mixer, ma di certo non cambierà ciò che ho intenzione di fare!". Che sia un indizio del suo imminente arrivo su Mixer?

All'inizio del 2019, Pokimane è stata al centro di una controversia legata a Fortnite e alla guerra delle pubblicità degli streamer avvenuta su Twitch a causa di un'invadente campagna promozionale in cui si sponsorizzava un suo evento live e delle trasmissioni di altri creatori di contenuti che agivano al tempo su Twitch, come Tyler "Ninja" Blevins, e di streamer che continuano a operare sulla piattaforma di Amazon, come il controverso Dr Disrespect.