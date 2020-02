Pokimane: la streamer di Fortnite dona 50.000 dollari per una borsa di studio sugli eSport

Dopo aver risolto il problema del fan troppo invadente presentatosi sotto casa, Pokimane guarda al futuro e decide di donare 50.000 dollari all'Università di Irvine, California, per finanziare una borsa di studio annuale per chi desidera intraprendere una carriera nello streaming videoludico e negli eSport.

Nel confermare la lodevole iniziativa di Imane "Pokimane" Anys, i rappresentanti dell'università californiana dichiarano che "la donazione rimarrà per sempre in un conto di investimento che accumula ogni anno il 4-5% di interessi". Grazie a questa donazione, gli studenti qualificati a ricevere la Borsa di Studio Pokimane riceveranno un bonus in denaro compreso tra i 2.000 e i 2.500 dollari.

Stando all'Università di Irvine, questa iniziativa rappresenta la prima borsa di studio nella storia interamente dedicata agli studenti che vogliono iniziare una carriera professionale negli eSport e nella produzione di contenuti basati su streaming di videogiochi.

La stessa Pokimane esprime tutto il suo entusiasmo nel dichiarare che "adoro poter condividere la mia esperienza su come sono cresciuta professionalmente e su dove sono arrivata fino ad oggi, spero davvero che questa iniziativa possa aiutare anche gli altri che vogliono entrare in questo settore. Sono anche felice di sostenere il programma eSport dell'Università di Irvine perchè i loro studenti si stanno concentrando sui giochi ma stanno anche seguendo un faticoso programma di studio, il che, per esperienza, posso dire che non è affatto facile".

Nei giorni scorsi, Pokimane si è detta stufa di fare streaming di Fortnite a causa del cosiddetto Stream Sniping, ossia degli attacchi subiti ingame da chi si accorge di star partecipando ad una partita insieme a streamer celebri come, appunto, la stessa Pokimane.