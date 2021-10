Pokimane: streaming sempre più problematici? Tutta colpa dell'eccesso di emote

Dopo aver celebrato il raggiungimento del rank Immortal in Valorant con un clutch clamoroso, la star di Twitch Pokimane ammette che le sue attività di streaming si stanno facendo sempre più difficoltose per via delle infinite emote regalategli dai suoi milioni di fan.

Durante una trasmissione tenutasi lo scorso 2 ottobre, Pokimane ha infatti confidato ai suoi seguaci che "è davvero carino ciò che state facendo, ma il mio PC lagga e mi dà problemi anche solo se provo a digitare una parola nella chat. Facciamo una prova? Se scrivo una parola a caso come 'amore', il PC si blocca e lo streaming rallenta perché la chat restituisce una sfilza di emote che ho ricevuto e che hanno come tag quella parola, non è una cosa assurda?".

Come specifica la stessa Pokimane nel corso dello streaming, il problema si ripresenta anche scorrendo la sua pagina per gli abbonamenti. Pur con le difficoltà riscontrate nella gestione del selettore di emote, Pokimane si dice comunque onorata per i tanti appassionati che decidono di omaggiarla con queste icone e tag supplementari per la chat di Twitch. E pensando agli oltre 8,3 milioni di follower che seguono assiduamente le sue trasmissioni, sarebbe stato strano asserire il contrario!