Pokimane X Fortnite: la streamer si trasforma in una Skin del battle royale

Mentre prosegue l'attesa per scoprire in quali eventi culminerà la Stagione 3 di Fortnite: Battaglia Reale, la community del battle royale si diverte a ricreare in-game omaggi a noti volti del gaming.

Tra i numerosi streamer attivi sul free to play di Epic Games figura anche Pokimane, personalità presente su Twitch da ormai diverso tempo. Anche la giovane è di recente divenuta protagonista di questa tendenza: un giocatore ha infatti ricreato in Fortnite: Battaglia Reale una speciale Skin a lei dedicata. Un simpatico omaggio che è stato particolarmente gradito dalla streamer, che ha infatti deciso di presentarla al pubblico tramite un apposito video, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Entusiasta della creazione, Pokimane ha più volte apertamente ringraziato l'autore della skin, lodandone l'abilità nel ricreare diversi dettagli, come la capigliatura della ragazza.



Al momento, l'universo di Fortnite: Battaglia Reale è in pieno fermento, con una mappa di gioco in costante trasformazione. In particolare, di recente, il calare del livello delle acque ha rivelato la presenza di una navicella spaziale sul fondo del mare di Fortnite, alla quale si affianca anche un misterioso castello di corallo. A breve, lo ricordiamo, si terrà inoltre un nuovo evento speciale in-game. In data venerdì 7 agosto sarà infatti trasmesso il concerto di Kenshi Yonezu in Fortnite Party Royale.