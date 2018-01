Pokken Tournament DX: annunciato il DLC Battle Pack con Aegislash e Blastoise

Nel corso delpubblicato poco fa, la casa di Kyoto ha annunciato il nuovo DLC a pagamentoper

Il contenuto scaricabile verrà pubblicato in due ondate. La prima, in arrivo il 31 gennaio, introdurrà il Battle Pokémon Aegislash e i Pokémon di supporto MegaRayquaza e Mimikyu. Aegislash possiede valori elevati di difesa e attacco, e può assumere due forme, entrambe controllabili dai giocatori. La seconda parte verrà pubblicata il 23 marzo, ed introdurrà il Battle Pokemon Blastoise e i Pokémon di supporto Mew e Celebi. Il Battle Pack includerà anche oggetti di personalizzazione per l'avatar e altri contenuti non ancora specificati.

Vi ricordiamo che Pokken Tournament DX è disponibile esclusivamente per Nintendo Switch.