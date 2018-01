Pokken Tournament DX: in arrivo Aegislash e il supporto alla registrazione dei video

Nel corso dell'eventoha annunciato che il 31 gennaio verrà pubblicato il nuovoche, tra le altre cose, introdurrà il supporto alla registrazione dei video.

L'update includerà anche numerosi bilanciamenti e bug fix a Pokémon come Charizard (che a causa di un bug non sempre era in grado di colpire i nemici in aria), Pikachu (che a volte non eseguiva l'attacco Iron Tail) e MewTwo (che dopo la patch infliggerà un maggior quantitativo di danni). Per gli altri cambiamenti vi invitiamo a consultare il changelog completo.

Mercoledì 31 gennaio verrà anche pubblicata la prima parte del DLC a pagamento Battle Pack, che includerà il Pokèmon Aegislash e i Pokémon di supporto MegaRayquaza e Mimikyu. Vi ricordiamo che la seconda parte verrà invece resa disponibile il 23 marzo, ed includerà il Battle Pokemon Blastoise e i Pokémon di supporto Mew e Celebi. Vi ricordiamo che Pokken Tournament DX è disponibile esclusivamente per Nintendo Switch.