Pokken Tournament DX: Replica Live Gameplay da Lucca Comics & Games 2017

A Lucca Comics & Games 2017 abbiamo giocato anche aper, ospitando sul nostrouna live gameplay dedicata alla riedizione del picchiaduro a tema. In cima alla notizia trovate la replica della trasmissione.

In compagnia di Sabaku no Maiku (con il quale abbiamo giocato anche a Code Vein e Ace Combat 7), la nostra redazione si è messa alla prova con Pokken Tournament DX, la riedizione del celebre picchiaduro dedicato ai Pokemon disponibile su Nintendo Switch dallo scorso 22 settembre.

A Lucca Comics & Games 2017, inoltre, abbiamo ospitato anche l'unboxing di Xbox One X, la nuova console Microsoft in arrivo nei negozi il 7 novembre: in questo video potete dargli uno sguardo ravvicinato, apprezzandone tutti i dettagli estetici.

Per conoscere tutte le altre novità, potete leggere la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.