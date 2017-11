Pokken Tournament DX si aggiorna con le Lotte a Squadre Online e altre novità

Nella notte è stato pubblicato l'aggiornamento 1.10 diper Nintendo Switch. Questo corposo update introduce nuove modalità e migliora il bilanciamento del gameplay.

L'update 1.10 di Pokken Tournament DX porta in dote la nuova modalità Lotta a Squadre Online, gli incontri di gruppo ufficiali e la funzionalità per salvare e rivedere in un secondo momento i movimenti dei mostriciattoli in allenamento, così da poter apprendere meglio le tecniche di lotta.

La patch risolve anche alcuni bug e problemi tecnici minori, oltre ad apportare modifiche e migliorie non meglio specificate al gameplay. L'aggiornamento è già disponibile per il download, Nintendo ha confermato che nelle prossime settimane arriveranno nuovi contenuti per Pokken Tournament DX su Nintendo Switch.