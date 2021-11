Pokmon GO, oggi gli eventi del Dia de Muertos: Pokémon cromatici e bonus attivi

Come promesso da Niantic, è tempo di festeggiare il Dia de Muertos in Pokémon GO, grazie ad una nuova rassegna di eventi speciali, ora disponibili nel gioco mobile.

Il titolo anticipa i festeggiamenti in programma in Messico, dando il via ad una speciale rassegna di contenuti dedicata agli Allenatori di Pokémon. Da quest'oggi, lunedì 1 novembre, è in particolare possibile approfittare dell'attivazione di alcuni bonus speciali. Tra questi ultimi, ricordiamo una durata di 90 minuti per gli Aromi e Moduli Esca. Inoltre, catturando nuovi Pocket Monster, si otterrà un doppio quantitativo di Polvere di Stelle.

Completando una nuova Sfida di Collezione, i giocatori possono inoltre guadagnarsi l'opportunità di catturare uno Shedinja, oltre che di ricevere un Aroma e un Poffin. I giocatori in vena di scontri tra Allenatori, possono invece approfittare di una speciale giornata di LEGA Lotte GO a tema Dia de Muertos, con la quale aggiudicarsi il quadruplo di Polvere di Stelle.



A completare il quadro, troviamo la possibilità di imbattersi in creature rare. Allo stato selvatico, ad esempio, appariranno molti più Cubone, Sunkern, Murkrow, Houndhour, Sableye, Roselia, Sunflora (anche cromatico), Drifloon (anche cromatico) e Yamask (anche cromatico). Tramite i moduli Esca e con il completamento delle attività di Ricerca sul Campo, sarà inoltre possibile avvicinare un Marowak di Alola, anche cromatico.



Infine, vi ricordiamo che per festeggiare il Dia de Muertos in Pokémon GO, Niantic ha reso disponibili alcuni speciali bonus gratuiti: un pacco evento contenente 20 Poké Ball e un Aroma, e una maglietta a tema. L'evento speciale si concluderà domani, martedì 2 novembre, alle ore 20:00 del fuso orario italiano.