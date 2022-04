Pokmon GO: il nuovo trailer annuncia una rivoluzione per le Mega Evoluzioni

Niantic ha pubblicato un nuovo post sul portale ufficiale di Pokémon GO per comunicare all'intera community l'imminente arrivo di un cambiamento che riguarda la meccanica delle Mega Evoluzioni.

Il team di sviluppo del popolarissimo videogioco per smartphone ha deciso infatti di apportare un'importante modifica al sistema attraverso il quale i giocatori possono attivare le Mega Evoluzioni di tutte quelle creature che supportano tale trasformazione. Il nuovo sistema prevede l'acquisto una tantum della Mega Evoluzione per un Pokémon, che potrà poi trasformarsi successivamente senza che si debbano spendere caramelle. Verrà però introdotto un cooldown tra una Mega Evoluzione e l'altra, poiché al termine della lotta la creatura sarà stanca e avrà bisogno di riprendere tutte le forze. L'update introduce anche i Mega Livelli, un sistema di progressione legato alla megaevoluzioe dei Pokémon e che permette di ottenere più caramelle ed esperienza catturando mostri dello stesso tipo di quello megaevoluto, senza considerare la riduzione dei tempi di attesa tra una trasformazione e l'altra.

Tra le altre novità della patch troviamo la semplificazione dei Mega Raid, completabili con un minor numero di giocatori, e la possibilità di far megaevolvere un Pokémon dalle schermate di preparazione dei raid e delle lotte. L'aggiornamento che introduce queste modifiché è stato già pubblicato in Australia e in Nuova Zelanda, ma a breve dovrebbe arrivare sugli smartphone degli allenatori di tutto il mondo.

Sapevate che Pokémon GO può essere utile contro la depressione?