È polemica per i nuovi monitor MSI: usano l'IA per dare vantaggi in LoL, COD e non solo

Solitamente le intelligenze artificiali fanno discutere per via di immagini, testi o video generati dagli utenti o dalle aziende. L'ultima polemica, però, è dovuta all'implementazione di queste tecnologie all'interno di un monitor.

Nell'occhio del ciclone è finita MSI, la nota azienda produttrice di hardware che ha deciso di dotare il suo nuovo monitor, il MEG 321URX QD-OLED, di un'intelligenza artificiale che ha svariate funzioni legate all'ambito gaming. Il dispositivo, che è stato annunciato nelle ultime ore in occasione del CES 2024, è in grado di analizzare le immagini a schermo e osservare le mini-mappe di giochi come League of Legends e Call of Duty: una volta completata la scansione del riquadro, può fornire indicatori a schermo per indicare la posizione del nemico o la direzione dalla quale sta arrivando.

In parole povere, si tratta di un sistema che permetterebbe di utilizzare una sorta di cheat senza la possibilità che gli appositi software anti-cheat possano accorgersene, visto che si tratta di aiuti a livello hardware. Fino ad oggi, i monitor con funzionalità simili (e non legate all'IA) si limitavano a far apparire un cursore al centro dello schermo per facilitare alcuni sparatutto, ma in questo caso si tratterebbe di un contributo molto più invasivo. Ciò è bastato ad attirare l'attenzione dei videogiocatori, che si stanno scatenando sui social per evitare che tecnologie di questo tipo possano diffondersi e avere un impatto sui prodotti multiplayer più popolari.

Al momento non vi sono dichiarazioni da parte di MSI e non escludiamo che l'azienda possa compiere un passo indietro per placare il malcontento. In attesa di scoprire come si evolverà la questione, vi ricordiamo che è stato da poco annunciato MSI Claw, il dispositivo portatile che prova a sfidare Steam Deck.