Polemica xQc e Twitch: lo streamer sarebbe nella black list della piattaforma

Twitch, come sappiamo, è una piattaforma che permette a tutti di streammare e anche di richiedere una partnership. Può capitare, però, che Twitch possa chiudere la porta in faccia anche a grandi streamer, nel caso in cui inizino a creare problemi. Nulla di personale, sono solo affari.

Lo streamer canadese di Overwatch (nonché ex pro player dei Fuel e attualmente nella nazionale sempre di Overwatch) Félix "xQc", Lengyel, ha affermato che Twitch classifica alcuni streamer come "a rischio" e che la società gli ha comunicato che – chissà come mai – rientra nella blacklist.

In una live, mentre parlava di Silker, un altro streamer che ha un grande seguito sulla piattaforma ma non ha ancora ricevuto un'offerta di partnership da Twitch. Se fosse un partner, la piattaforma consentirebbe di pubblicare annunci pubblicitari sul suo canale e guadagnare soldi.

"La vera ragione, suppongo, è che frequenta un sacco di persone che no sono considerate amiche di Twitch e sono considerate deleterie", ha detto xQc a proposito di Silker. “...se non avesse alcun rapporto con streamer a rischio, lo otterrebbe all'istante. Io sono a rischio, me l'hanno comunicato".

Twitch teme che ai partner commerciali non piaccia avere il proprio marchio associato a qualcuno o alla community che potrebbero essere tossici o dannosi e deleteri per i propri brand. Ecco perché Twitch rimane restia ad aprirsi a partnership con streamer che, sebbene molto conosciuti, sono (o hanno contatti con) personalità poco gradite.