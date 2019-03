Polemiche sulle microtransazioni di COD Black Ops 4 per il martello Home Wrecker

Il nuovo aggiornamento di Call of Duty Black Ops 4 ha introdotto, tra le altre cose, anche il martello Home Wrecker, una nuova arma particolarmente apprezzata dalla community ma pesantemente criticata a causa di alcune scelte del publisher Activision...

Home Wrecker viene definito un "letale oggetto capace di mettere fuori combattimento i nemici con un colpo solo", il problema è legato al fatto che quest'arma può essere acquistata unicamente come parte del Triple Play Bundle, in vendita a 19.99 euro/dollari.

Questo pacchetto non include solo il martello Home Wrecker ma anche una cassa con un'arma MKII, 10 livelli e 10 Loot Box. Di fatto quindi per entrare in possesso della nuova arma è necessario pagare anche per altri contenuti che non tutti i giocatori hanno richiesto.

Home Wrecker costa quindi 19.99 euro? Activision ribadisce che il valore del pacchetto è ben più elevato rispetto alla cifra richiesta ma molti utenti affermano di "aver acquistato il Triple Bundle solamente per il martello", provando a chiedere un rimborso per gli altri contenuti, ma senza successo.

Resta da capire se a causa delle numerose polemiche, il publisher deciderà di fare marcia indietro e vendere il martello anche singolarmente ad un prezzo più basso...