Polemiche su Pokémon Spada e Scudo: l'hashtag #GameFreakLied è trending topic

L'uscita di un nuovo titolo dedicato ai Pokémon è solitamente accolto con grande entusiasmo da parte della community, sempre contenta di poter giocare a una nuova incarnazione della serie. Il grande esordio di un episodio principale su Nintendo Switch non avrebbe dovuto rappresentare un'eccezione. E invece.

Il gioco è da un po' di tempo bersagliato dalle critiche dei fan, secondo cui la qualità generale non sarebbe soddisfacente. Pokémon Spada e Scudo secondo alcuni è troppo breve, troppo facile e tecnicamente non impressionante, ed il fatto che non includa tutti i pokémon esistenti ad esempio, ha di fatto deluso molti dei giocatori che lo attendevano. Oltretutto ben 144 mosse dei pokémon sono state eliminate da Pokémon Spada e Scudo, il che ha causato ulteriori malumori nella fanbase.

Ma oggetto delle polemiche è stato sicuramente anche il fatto che, nonostante le rassicurazioni di Game Freak, sembra che il gioco utilizzi delle animazioni e dei modelli presi dai giochi precedenti. Una pratica in realtà comune per il mondo dei videogame, ma che evidentemente non è andata giù ai fan, anche per via delle dichiarazioni degli sviluppatori.

Le proteste sono state veementi, tanto che l'hashtag #GameFreakLied è stato addirittura trending topic per qualche ora, a dimostrazione che sono davvero in tanti gli utenti a cui questo Pokémon Spada e Scudo, nonostante non sia neanche ancora uscito, sembra proprio non andare giù.

Voi che ne pensate? In attesa dell'uscita, per approfondire, potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Pokémon Spada e Scudo.