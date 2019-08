Politici incolpano Fortnite e COD delle recenti sparatorie di massa in USA

A distanza di poche ore dalle tragiche sparatorie di massa avvenute in Texas e Ohio, negli Stati Uniti, alcuni politici repubblicani hanno riacceso l'annoso dibattito sui videogiochi violenti, dichiarando che titoli come Fortnite e Call of Duty sono responsabili di questi drammatici incidenti.

Le due sparatorie di massa si sono verificate nella mattina del 3 agosto a El Paso, in Texas, e nelle prime ore del 4 agosto a Dayton, in Ohio. Di fronte alla tragicità di questi eventi, purtroppo sempre più frequenti negli Stati Uniti, non è mancato l'intervento dei politici americani a commentare l'accaduto.

Purtroppo, non sono mancate nemmeno le accuse indiscriminate rivolte all'industria dei videogiochi, che a dire di alcuni politici sarebbe responsabile di questi tragici episodi. In particolare, il governatore del Texas Dan Patrick è apparso su FOX News e ha richiesto l'intervento federale sulla regolamentazione dei videogiochi violenti.

"Per quanto tempo ignoreremo la possibilità di applicare un intervento federale sull'industria dei videogiochi?", dichiara Dan Patrick, citando il riferimento a Call of Duty proveniente dal manifesto del terrorista.

Mentre il politico ha ammesso che ci sono studi che dimostrano come i giochi non aumentino la violenza, ha poi aggiunto: "Che cosa è cambiato in questo paese? Abbiamo sempre avuto pistole, abbiamo sempre avuto il male. E vedo un'industria di videogiochi che insegna ai giovani a uccidere".

La rete ha poi intervistato l'ex agente dell'FBI Maureen O 'Connell sul suo canale, che ha detto: "Se fossi uno scommettitore, direi che probabilmente gli artefici di questo massacro passavano il loro tempo a riprendersi mentre giocavano per 6-8 ore al giorno a Fortnite, o uno di quei videogiochi in cui non stai facendo altro che disumanizzare le persone facendogli esplodere la testa, uno dietro l'altro".

L'analista di Esport Slasher ha twittato il video e ha affermato: "Fox News, altri media e politici stanno già incolpando specificamente i videogiochi e gli shooter, tra cui Fortnite, per l'ennesima terribile sparatoria di massa avvenuta qui in America, a Dayton ed El Paso. I videogiochi non uccidono le persone, le pistole vere lo fanno, invece."

Non è certo la prima volta che i videogiochi vengono tirati in ballo come capro espiatorio di fronte alle sparatorie di massa che si verificano negli Stati Uniti, distogliendo l'attenzione da altri problemi come la libera circolazione delle armi, e la facilità con le quali è possibile procurarsele nel territorio americano.

Del resto, se la vera causa di questi incidenti fosse da ricondurre ai videogiochi violenti, le sparatorie di massa si presenterebbero con più frequenza anche nel resto del mondo, dove tanti giocatori si dedicano a Fortnite e Call of Duty senza uscire di casa con l'intenzione di sparare sulla folla. Cosa ne pensate?