Politico pakistano festeggia uno scampato disastro aereo, ma era solo un video di GTA 5!

Quando si ricopre un ruolo pubblico e si è costretti a passare la propria giornata sui social per rimanere in contatto con la base di elettori, può capitare di prendere un abbaglio e cadere nel tranello delle fake news, come accaduto di recente a un politico pakistano dopo aver assistito a un video di GTA 5.

Dalle pagine del suo profilo Twitter ufficiale, Khurram Nawaz Gandapur ha infatti lodato l'incredibile gesto compiuto da un pilota di aerei di linea che, a suo dire, è riuscito a effettuare un "salvataggio miracoloso" in fase di atterraggio schivando all'ultimo secondo un tir che attraversava, per chissà quale ragione, una delle piste dell'aereoporto.

Per somma sfortuna del politico pakistano, però, l'evento immortalato nel filmato pubblicato con orgoglio sui suoi profili social proveniva da un video gameplay in streaming di GTA 5: l'abbaglio di Gandapur, come spesso avviene in questi casi, ha scatenato le immediate reazioni della rete e provocato l'ilarità generale, con un fiume in piena di meme, commenti sarcastici e battute più o meno caustiche indirizzate allo stesso rappresentante delle istituzioni del Paese asiatico.

Qualora foste interessati, in cima all'articolo trovate il "video incriminato", realizzato dallo youtuber The UiGamer e riuscito in pochi giorni a raggiungere quota 1,3 milioni di visualizzazioni, sia per la qualità del lavoro svolto dal creatore di contenuti che per la passione nutrita dai fan del kolossal free roaming di Rockstar Games tra mod 4k di GTA 5 e accese discussioni sui rumor e i leak di GTA 6.