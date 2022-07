Polium One: tante polemiche per la prima console per giochi blockchain e NFT

Polium One è una nuova console "perfetta per il gaming Web 3.0" con pieno supporto per giochi su Blockchain e NFT... ma qualcosa in questo annuncio non ha convinto il pubblico ed il progetto si è subito attirato tantissime critiche.

Polium One arriverà nel 2024 e sarà una console "ibrida" con giochi classici e Web 3, ovvero basati su blockchain ed NFT. Al momento esiste un prototipo ma l'azienda non accetta preordini di alcun tipo, idealmente l'acquisto sarà riservato a coloro che compreranno uno speciale Pass NFT disponibile in circa 10.000 unità.

Il controller di Polium One include uno scanner per le impronte digitali ed un pulsante per accedere immediatamente al proprio portafoglio di criptovalute. Polium fa sapere inoltre che la console supporterà la risoluzione 8K, HDR, framerate a 120fps e Ray-Tracing.

La community non sembra aver accolto con entusiasmo l'annuncio e anzi in molti gridano al vero e proprio scam, a partire dal logo di Polium One che ricorda molto da vicino quello del Nintendo GameCube. L'azienda dal canto suo ha pubblicato un comunicato per difendersi:

"Abbiamo letto tutti i vostri dubbi e possiamo dirvi che Polium è una grande azienda anche se One è progettata al momento solo da quattro persone al lavoro sul prototipo della console e del controller. Abbiamo esperienza nello sviluppo software e hardware, un prototipo funzionante dovrebbe essere pronto per l'autunno, lo mostreremo su YouTube. Al momento non accettiamo preordini o finanziamenti, non vi chiediamo denaro ma solamente pazienza."

Rispondendo ad alcuni Tweet, la compagnia nega che il logo sia copiato da quello del GameCube e ne spiega l'origine, promettendo comunque un nuovo logo in futuro. Viene confermata anche la presenza di giochi terze parti con Polium che sta lavorando con vari sviluppatori di giochi classici e Web 3. E voi cosa ne pensate?