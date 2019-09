La Polizia lo scambia per un ladro, ma lui sta giocando a Pokémon GO

Ai tempi dell'uscita di Pokémon GO non era così inusuale imbattersi su storie bizzarre sugli utenti dell'app di Niantic, che andavano in giro distratti in cerca di creaturine senza curarsi delle conseguenze, e finendo così per rischiare di essere investiti da un'auto, o di invadere una proprietà privata.

Col tempo però l'abitudine ha fatto sì che si storie del genere (qualcuno cercò dei Pokémon nella sala parto di un ospedale, ed altri hanno rischiato l'arresto a causa di Pokémon GO) se ne verificassero sempre di meno. Desta dunque curiosità l'episodio accaduto nei giorni scorsi proprio in Italia, a Cislago, nei pressi di Saronno, dove un giocatore di Pokémon GO è stato scambiato per un ladro dalla Polizia.

Il ragazzo è infatti stato visto aggirarsi con fare sospetto intorno ad alcune abitazioni, come se stesse cercando un punto debole, uno spiraglio per fare irruzione ed effettuare una rapina. In realtà il giovane stava semplicemente cercando un pokémon che si aggirava da quelle parti.

Quando la Polizia lo ha fermato, il presunto criminale, fra il mortificato e lo spaventato, ha subito mostrato il proprio smartphone e spiegato la situazione agli agenti, che hanno constatato il falso allarme e rilasciato il ragazzo.

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene, anche se è sempre bene prestare attenzione quando si gioca in giro per strada con un'app in grado di coinvolgere e distrarre come quella di Niantic.