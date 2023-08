Poltchageist 'infesta' Pokemon Scarlatto e Violetto: Il Tesoro dell'Area Zero!

Dopo aver illustrato le novità di Pokemon Scarlatto e Violetto: Il Tesoro dell'Area Zero, Game Freak ci porta ancora una volta a Nordivia per farci scoprire una delle creature più 'fantasmagoriche' della prossima espansione, Poltchageist!

Pur somigliando a Sinistea, la nuova creatura scoperta a Nordivia appartiene a una gruppo inedito di Pokemon: chi visiterà le ambientazioni della prima parte de Il Tesoro dell'Area Zero, La Maschera Turchese, avrà modo di interagire con Poltchageist.

Il nuovo Pokemon di categoria Matcha è contraddistinto da un motivo a spirale che, diversamente da Sinistea, rappresenta il suo principale punto debole: se un bersaglio viene cosparso con la polvere che compone il suo corpo o ingerisce del cibo che la contiene, Poltchageist ne assorbe l'energia vitale.​

Come ogni ectoplasma che si rispetti, anche Poltchageist è solito accasarsi in vecchi ruderi disabitati e dimore fatiscenti, dove a volte lo si può notare mentre ripara oggetti rotti per passare il tempo. Una volta sceso in campo, il Pokemon 'fantasma' sfrutta la sua abilità speciale Ospitalità per restituire un po' di PS all'alleato.

La Parte 1 de Il Tesoro dell'Area Zero, La Maschera Turchese, approderà su Switch il 13 settembre, mentre per Il Disco Indaco ci sarà da pazientare fino all'inverno del 2023. Oltre al video che campeggia a inizio articolo, vi consigliamo di leggere questo nostro speciale su tutti i nuovi Pokemon del DLC Il Tesoro dell'Area Zero.