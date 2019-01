Polyphony apre un nuovo studio in Giappone, lavorerà su Gran Turismo per PS5?

Polyphony Digital ha inaugurato recentemente una nuova succursale in Giappone, a Ueno (Tokyo). Per la compagnia si tratta del terzo studio di proprietà in Giappone che si unisce altri due presenti negli Stati Uniti (Los Angeles) e in Europa (Amsterdam).

La succursale di Ueno si occuperà di "supportare gli altri studi di proprietà di Polyphony Digital con l'obiettivo di creare nuove esperienze e racing game capaci di accontentare i sempre più variegati gusti di un pubblico internazionale." La location è stata scelta per la vicinanza dell'Accademia di Belle Arti di Tokyo, sembra che alcuni studenti abbiano già avuto esperienze di lavoro in Polyphony Digital e tanti altri sarebbero stati assunti dopo il regolare percorso di studi.

Il nuovo studio apre inoltre con un tempismo decisamente "particolare", ovvero nel momento più caldo sui rumor di PlayStation 5, non è escluso che Kazunori Yamauchi ed il suo team abbiamo già iniziato a pensare a Gran Turismo 7 o Gran Turismo Sport 2, sebbene al momento si tratti assolutamente di congetture ma è difficile pensare che Sony voglia interrompere una delle sue serie di punta.