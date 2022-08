Pomeriggio con Everyeye: Wizards Presents e QuakeCon in diretta su Twitch oggi dalle 18:00

Doppio appuntamento oggi pomeriggio sul canale Twitch di Everyeye.it: in questo giovedì di metà agosto seguiremo insieme l'evento Wizards Presents di Wizards of the Coast e a seguire la cerimonia inaugurale del QuakeCon.

Si parte alle 18:00 con Wizards Presents, showcase di Wizards of the Coast focalizzato su Dungeons & Dragons e Magic The Gathering, sicuramente ne sapremo di più su Dominaria Unita, il nuovo set di carte Magic in arrivo nelle prossime settimane e ci sarà spazio anche per novità legate all'universo di D&D.

Alle 19:00 invece spazio alla cerimonia inaugurale del QuakeCon 2022, l'evento di Bethesda dedicato ai suoi giochi di punta, la speranza è quella di avere novità su giochi come Doom, Wolfenstein, Quake e Redfall, oltre ovviamente alle altre produzioni Zenimax e Bethesda Softworks come Ghostwire Tokyo, Deathloop, Fallout 76 ed i giochi ambientati nel mondo di Elder Scrolls, anche se, ve lo diciamo subito, un teaser di The Elder Scrolls 6 appare decisamente improbabile.

Appuntamento dunque dalle 18:00 sul canale Twitch di Everyeye.it, seguiremo i due eventi insieme a voi e al termine commenteremo le novità annunciate. Una ottima occasione per passare un pomeriggio insieme all'insegna delle chiacchiere videoludiche e delle novità di Wizards of the Coast e Bethesda.