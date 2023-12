Pony Island 2 Panda Circus annunciato: Daniel Mullins ritorna con un trailer ai TGA 2023

Dopo aver dato uno sguardo al primo trailer di Brothers A Tale of Two Sons Remake, i The Game Awards 2023 concedono spazio a Pony Island 2: Panda Circus, nuovo capitolo della serie nata dalla mente geniale di Daniel Mullins.

Dopo averci conquistato più recentemente con Inscryption, Daniel Mullins accontenta finalmente i fan di lunga data che attendevano da tempo un seguito di Pony Island. Il trailer che potete gustarvi in cima alla notizia presenta ufficialmente Pony Island 2: Panda Circus, titolo che sembra ancor più folle e sfaccettato del suo predecessore.

Come recita la descrizione ufficiale del gioco, Pony Island 2: Panda Circus è un viaggio fantasmagorico attraverso il tempo, i miti, le divinità e i videogiochi. Eri un giovane nomade destinato a conquistare il mondo... finché una morte prematura ti ha condannato alla Prigione Terrestre. Ora devi fuggire dai divini signori degli Inferi cercando di preservare la tua anima e la tua sanità mentale. Questo non è un gioco sui pony. In Pony Island 2 potrete: barattare per la vostra anima con le divinità eccentriche che regnano la Prigione Terrestre; battere (o rompere) i loro giochi con nient'altro che il tuo destriero, la tua pen drive e il tuo ingegno; compiere il tuo destino o tentare di trascenderlo. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo alla pagina Steam di Pony Island 2.

Continuate a seguire le nostre pagine per non perdervi tutte le novità provenienti da Los Angeles.