Pony trap: The Pills e Cristina D'Avena nel nuovo video a tema PlayStation

Dopo aver coinvolto Florenzi in una conversazione piuttosto atipica tra un ragazzo e la sua amata con il video che spiega l'amore ai tempi di COD, quei mattacchioni dei The Pills invitano la meravigliosa Cristina D'Avena a "trappare" sulle ali dei minipony in un video realizzato in collaborazione con PlayStation.

Con questa simpatica iniziativa promossa dal team di Sony PlayStation Italia, i The Pills e la mitica cantante bolognese ci spiegano che, in fondo, crescere non è poi tanto male se, facendolo, puoi scaricare giochi alle due di notte o decidere di interpretare un pezzo trap con la tua artista d'infanzia preferita. D'altro canto, dipende tutto da come ti pony...!

Prima di lasciarvi in compagnia del dinamico duo dei The Pills, alla raggiante Cristina D'Avena e al loro sketch pieno di arcobaleni e di rime su equini alati a tinte pastello, ricordiamo a chi ci segue che in questa settimana il PlayStation Store sarà dominato da due kolossal del calibro di Mortal Kombat 11 e Days Gone.

Il picchiaduro di NetherRealm è già disponibile e sulle nostre pagine potete già leggere la nostra recensione di Mortal Kombat 11, mentre per quanto riguarda l'action post-apocalittico di Sony Bend ci sarà da attendere fino a venerdì 26 aprile per poterne esplorare l'universo horror su PlayStation 4. E questo senza considerare le sfide offerte dalla modalità Sopravvivenza di Days Gone che arriverà su PS4 nel corso del mese di giugno con un update gratuito.