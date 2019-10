Ponyta di Galar comparirà in Pokemon Scudo, trailer e immagini

The Pokémon Company e Nintendo hanno confermato che la forma regionale di Ponyta comparirà in Pokémon Scudo. Questo Pokémon è comparso a sorpresa durante una diretta video in onda da un bosco della regione di Galar.

Ponyta di Galar

Categoria: Pokémon Singolcorno

Tipo: Psico

Altezza: 0,8 m

Peso: 24,0 kg

Abilità: Fugafacile/Pastelvelo

La presenza dei Ponyta di Galar è attestata in una certa foresta della regione di Galar fin da tempi antichissimi. Si dice che questi Pokémon siano stati esposti all'eccesso di energia vitale della foresta per molte generazioni, e che abbiano così assunto questo aspetto caratteristico.

Il Ponyta di Galar può assorbire l'energia vitale presente nell'atmosfera circostante e conservarla nella sua criniera. Il colore della sua criniera diventa ancora più vivo ed emette un bagliore scintillante se è presente molta energia nei paraggi. Il Ponyta di Galar ha la nuova abilità Pastelvelo, introdotta in questi giochi. Quest'abilità protegge il Pokémon e i suoi alleati dall'avvelenamento. Può anche curare gli alleati dall'avvelenamento quando il Pokémon entra in campo.

Pokemon Spada e Scudo saranno disponibili dal 15 novembre 2019 in esclusiva su Nintendo Switch.