Poopdie: Apple banna il gioco di PewDiePie da App Store!

PewDiePie ha rivelato che il gioco mobile al quale ha contribuito (Poopdie, sviluppato da Bulbware) è stato rifiutato da Apple e dunque non arriverà su App Store, restando in ogni caso disponibile su Google Play.

Poopdie è un gioco incentrato sugli escrementi, ispirato a The Binding of Isaac, il mobile game di PewDiePie vede il giocatore vestire i panni di un verme che espelle piccoli esseri a forma di escrementi. Questi ultimo posso essere fatti combattere tra loro e sono protagonisti di una serie di minigiochi, il tutto proposto con uno stile estetico da cartone animato, ad Apple però Poopdie non è proprio piaciuto.

Poopdie come detto è disponibile su Google Play Store ma non arriverà su App Store: la casa di Cupertino ha rifiutato il gioco ed ha consigliato agli sviluppatori di modificare gli aspetti più controversi e riproporre l'app per l'approvazione. Felix non sembra aver preso bene la notizia ed ha pubblicato (ovviamente) un video per sfogarsi su quanto accaduto, trovando piuttosto ingiusta questa situazione.

Non è chiaro se il team lavorerà per modificare Poopdie venendo incontro alle esigenze di Apple o se il gioco resterà scaricabile esclusivamente dal marketplace di Google.